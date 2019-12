Blystad kaster kortene i Axxis Geo Solutions

Investor Arne Blystad selger fredag ettermiddag de resterende 3,16 millionene aksjer han har i det lille seismikkselskapet Axxis Geo Solutions. Det fremgår av en børsmelding.

Blystads Songa Investments s tartet nedsalget torsdag, da det solgte 1,6 millioner aksjer.

Den seneste uken har selskapet rast over 75 prosent på Oslo Børs, som følge av utsatt tildeling av en intensjonsavtale.

Det ble også kjent at selskapet er på jakt etter frisk kapital, kun to måneder etter at selskapet hentet inn 225 millioner kroner gjennom en dumpingemisjon som sablet kursen med 65 prosent fra 16 til seks kroner over natten.

I denne emisjonen kjøpte blant annet Per Sævik seg kraftig opp og ble selskapets største aksjonær. Det samme gjorde Sølvtrans-grunder Roger Halsebakk gjennom sitt investeringsselskap Ronja Capital.

Styremedlem Andreas Pay,har også valgt å trekke seg fra styret denne uken, etter kun seks uker i vervet.