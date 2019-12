Akva Group med to avtaler

Akva Group skriver i en børsmelding fredag kveld at dets heleide datterselskap, Akva Group Land Based, har blitt valgt som teknologileverandør for et RAS-prosjekt til Nordic Aqua Partners i Kina.

Prosjektets målsatte slaktevolum er på 8.000 tonn i 2026. Realiseringen av prosjektet er avhengig av visse vilkår for prosjektets egenkapitalfinansiering, som er ventet å avsluttes i januar 2020.

Verdien av Akvas leveranse er estimert til 500 millioner kroner i perioden 2020 til midten av 2023. Akva vil bidra med 3,1 millioner euro i egenkapital i prosjektet.

I en annen børsmelding skriver Akva at datterselskapet Akva Group Chile har inngått en salgs og leveransekontrakt med Cooke Aquaculture for en RAS-fasilitet i Chile. Kontraktsverdien er på 10,3 millioner euro, og leveransen er ventet å finne sted mellom første kvartal 2020 og fjerde kvartal 2021.