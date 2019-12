Nels datterselskap Nel Hydrogen har fått en kjøpsordre for leveranse av to «H2Station» for hydrogenfylling av kjøretøy i Europa, opplyses det i en børsmelding.

- Vi er glade for at våre løsninger for hydrogenfylling fortsetter å støtte Europas utplassering av hyrgoeninfrastruktur, sier Jens Egholt Rasmussen, global salgsdirektør i Nel Hydrogen.

Kontraktsverdien er rundt to millioner euro. Kunden har ønsket å være anonym, og flere detaljer vil bli kunngjort i første kvartal 2020.