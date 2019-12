Sterk ukeslutt på Wall Street

Det var bred oppgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, og legger dermed bak seg en svært god uke med nye rekorder.

Markedet fikk seg et løft da president Donald Trump skrev på Twitter at han hadde hatt en veldig god samtale med Kinas president Xi Jinping.

- Hadde en veldig god samtale med Kinas president Xi angående vår gigantiske handelsavtale. Kina har allerede begynt storskala innkjøp av landbruksprodukter og mer. En formell signering blir arrangert. Snakket også om Nord Korea, hvor vi jobber med Kina, & Hong Kong (fremskritt!), skrev Trump.

USA og Kina uttalte forrige uke at de hadde blitt enige om en første fase av en handelsavtale, som blant annet innebærer en gradvis nedtrapping av toller, og at Kina skal kjøpe mer landbruksprodukter fra USA.

Ellers viste ferske tall fredag at det private forbruket i USA var opp 0,4 prosent på månedsbasis. Dette var akkurat som ventet.

Videre var Kjerne-PCE i USA opp 0,1 prosent på månedsbasis i november, mens årsveksten var 1,6 prosent. På forhånd var det ventet en oppgang på 1,5 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Dow Jones steg 0,27 prosent til 28.454,89, og dermed ny all-time high.

22 av de 30 aksjene i indeksen steg.

På vinnerlisten finner vi blant annet 3M og Caterpillar som steg 1,87 og 1,80 prosent.

Boeing falt 1,63 prosent etter at flyprodusentens største leverandør, Spirit AeroSystems, kunngjorde at selskapet vil stanse produksjonen av alle 737 MAX-deler fra og med første nyttårsdag. I tillegg meldte United Airlines at det tar 737 MAX-flyene ut av programmet frem til juni neste år.

Nike falt 1,04 prosent til tross for å ha levert kvartalstall som ble bedre enn ventet.

Nasdaq steg 0,42 prosent til 8.924,96, og dermed ny all-time high.

Tesla steg 0,38 prosent til 405,59 dollar, og dermed ny all-time high. Aksjen er nå nærme tilbudet til Elon Musk fra i fjor sommer, da han påsto han ville ta Tesla av børs til 420 dollar per aksje, og at finansiering var i boks.

Netflix steg 1,41 prosent, mens chipprodusenten AMD steg 3,08 prosent.

S&P 500 steg 0,51 prosent til 3.221,87, og dermed ny all-time high.

Royal Caribbean Cruises og Norwegian Cruise Lines steg 3,40 og 4,03 prosent, etter at cruiserederiet Carnival leverte bedre kvartalstall enn ventet.

Gjødselprodusenten Mosaic steg 5,44 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 0,48 prosent til 12,56.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 0,86 prosent til 65,99 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 1,24 prosent til 60,29 dollar per fat.

Spredaen mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 30 basispunkter. 2-åringen er uendret til 1,62 prosent, mens 10-åringen er ned 0,5 basispunkter til 1,92 prosent. 30-åringen er ned 1,7 basispunkter til 2,34 prosent.

Gullprisen er ned 0,20 prosent til 1.481,20 dollar per unse.