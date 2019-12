Sjefstrateg tror børsrallyet vil fortsette inn i 2020

Med en handelsavtale mellom USA og Kina nesten i boks, mener strateger at alt er klappet og klart for at børsene kan fortsette oppgangen inn i første kvartal før de tar en pause, skriver CNBC.

Fredag uttalte USAs president, Donald Trump, at han hadde hatt en «veldig god» samtale med Kinas president Xi Jinping om avtalen, og at signeringen planlegges.

Det gir positiv stemning, og de amerikanske børsene er nå på vei mot den beste desember på ni år, og det beste fjerde kvartal siden 2013. S&P 500 bikket torsdag det psykologiske 3.200-nivået, og fortsatte oppover. Hittil i år har indeksen steget hele 28,5 prosent.

Ikke noe press

– Aksjemarkedet kommer til å stige videre ut året. Det er ikke mye press på å selge seg ut, fordi så få har tapt i år, sier sjefstrateg i BNY Mellon Investment Management, Alicia Levine, til CNBC.

Ifølge nettstedet er det flere faktorer som er med på å løfte segmentet. Den globale industriproduksjonen viser tegn til bedring, og obligasjonsmarkedet advarer ikke lenger om en lavkonjunktur. I tillegg ristet markedet også av seg den siste ukens nyhet om at Trump stilles for riksrett.

Levine trekker frem at den gode stemningen står i sterk kontrast til fjoråret, da aksjemarkedene falt og folk solgte seg ut på julaften.

– Man er ikke presset til å kvitte seg med posisjoner i år. Sentimentet har blitt ganske så «bullish» de siste ukene. Men det er imidlertid én reell bekymring, og det er at jeg tror vi låner noe av neste års avkastning, påpeker Levine, som tror markedet, i forbindelse med det amerikanske presidentvalget, kan bli turbulent i første kvartal.

– Enten det er en grunnleggende årsak eller ikke, tror jeg markedet vil bruke det som en unnskyldning for å konsolidere, sier strategen til CNBC, men påpeker at hun samlet sett er positiv til 2020.