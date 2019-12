Dette vil påvirke Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,2] prosent.

– Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 0,6 prosent fredag, mens de toneangivende indeksene i USA steg mellom 0,3 og 0,5 prosent (ny all-time high). Investorenes optimisme har bedret seg betydelig den senere tid, ene og alene pga. utviklingen i handelskrigen mellom USA og Kina. Handelskrigen som har pågått i 18 måneder, er for øvrig ikke over da de virkelig store stridstemaene gjenstår å enes om. Når det er sagt, at partene har blitt enige om å senke tollbarrierene ovenfor hverandre gjør at verdenshandelen kan flyte friere fremover, mens forhandlingene fortsetter. En rekke børsindekser i Europa steg til ny rekordnivåer før helgen, deriblant Europe Stoxx 600.



– De asiatiske børsene endte relativt flatt mandag, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag. Det skal for øvrig sies at mange av verdens investorer har startet juleferien, eller gjort seg ferdig for i år. Oljeprisen (Brent Blend) står nå i 65,9 dollar per fat, ned 0,2 prosent fra fredagens nivåer.

Asia

Med kun ett unntak, svekkes alle de største børsene i Asia mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,22 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,73 prosent, og CSI 300 er faller 0,57 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,01 prosent.

Oljeprisen

Mandag morgen omsettes Brent-oljen for 65,89 dollar fatet, ned 0,23 prosent, mens WTI-oljen faller 0,33 prosent til 60,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,14 dollar ved børsslutt fredag.

Wall Street

På Wall Street var det før helgen bred oppgang, og alle de tre toneangivende indeksene steg og satte ny rekorder.

Dow Jones endte opp 0,27 prosent til 28.454,89. Nasdaq steg 0,42 prosent til 8.924,96, og S&P 500 klatret 0,51 prosent til 3.221,87.

Tesla steg 0,38 prosent til 405,59 dollar, og dermed ny all-time high. Aksjen er nå nærme tilbudet til Elon Musk fra i fjor sommer, da han påsto han ville ta Tesla av børs til 420 dollar per aksje, og at finansiering var i boks.

Oslo Børs

I løpet av fredagens handel nådde hovedindeksen sin høyeste notering hittil i år, 930,03 poeng. Ved børsslutt sto den i 928,21 poeng, opp 0,61 prosent. Totalt ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,72 milliarder kroner.

Øverst på vinnerlisten endte DOF, som steg 60,8 prosent til 1,95 kroner.

I morgentimene meldte DOF selv om en ettårig forlengelse for forsyningsskipet «Skandi Kvitsøy», men det var først da datterselskapet DOF Subsea i 14-tiden meldte om enighet med kreditorer at DOF-aksjen skjøt fart.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

Lavo.tv

Makro:

USA: Nyboligsalg november, kl. 16:00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)