Signerer avtale med PostNord

TargetEveryones norske tilknyttede selskap Cloud Explorers har signert en avtale med logistikkselskapet PostNord. TargetEveryone eier 30 prosent av Cloud Explorers.

Kontrakten mellom Cloud Explorers og PostNord dreier seg om produktets segmenterings- og publikumhåndteringsfunksjoner.

Avtalen mellom TargetEveryone og Cloud Explorers sier at TargetEveryone mottar 90 prosent av alle inntekter som SpectrumOne eller PRISM får inn.



- Å ha en av Nordens ledende logistikkleverandører er enorm og viktig for vår suksess fremover. Igjen, vi beviser vår teori om at vår løsning er best i klassen. Og igjen har en stor aktør valgt oss i stedet for noen annen konkurrent i markedet, sier konsernsjef i TargetEveryone, Hosni Teque-Omeirat.