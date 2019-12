Det familiedrevne selskapet Rotbart & Co selger gull og andre edle metaller, og merker at det fremdeles er stor interesse i gull.

– Investorer er fremdeles redde for en resesjon, og leter etter steder hvor de kan sette pengene sine for å unngå tap. Da er fremdeles gull et godt sted, sier Rotbart til Bloomberg.

Se mer i videoen over.