DNB Markets er skeptiske til handelsavtalen

NAV-statistikken viste fredag en ledighetsprosent på 2,2 prosent i desember.

«På tampen av 2019 kan vi konstatere at norsk økonomi har sakket farten, etter frisk oppgang tidligere i år. Det gir også avtrykk i arbeidsmarkedet. Etter tre år med nedgang har den registrerte arbeidsledigheten i Norge stabilisert seg i høst.» skriver Kjersti Haugland i DNB Markets i morgenrapporten.

For omtrent to uker siden meldte CNBC, Reuters og CNBC at amerikanske og kinesiske forhandlere var enige om en fase 1-avtale, men at avtalen trengte Trumps signatur. Lørdag sa Trump på et arrangement at USA og Kina oppnådde et gjennombrudd i handelssamtalene og ville signere samtalen veldig snart

«Vi er blant skeptikerne, som tror handelskonflikter kommer til å være med oss som tema også i 2020.» skriver Haugland i rapporten.

Fase 1-avtalen handler blant annet om at USA har krevd at Kina kjøper store mengder amerikanske landbruksprodukter.

«Vi stiller oss tvilende blant annet til at Kina i praksis vil klare å øke jordbruksimporten fra USA så drastisk som avtalen dikterer. Vi venter også at videre forhandlinger kommer til å strande når mer grunnleggende konflikter om blant annet den tunge statlige subsidieringen av kinesisk næringsliv skal løses.»

DNB Markets tror også valget i 2020 og handelssamtalene kan bli et problem for makedene.

«Trump må balansere på slak line inn i 2020-valget. Er han for tøff i Kina-forhandlingene, kan han måtte betale i form av fall i markedene og svakere økonomisk vekst. Er han for myk i klypa kan han bli angrepet både fra velgerhold og politikerhold for dette.»