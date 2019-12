Mener DOF er børsens mest overprisede aksje

DOF Subsea, datterselskap av DOF, meldte fredag at de hadde kommet til enighet med obligasjonseierne rundt sin refinansieringsplan, med noen endringer. Samtidig forhandles det videre med bankene.

Offshoreselskapet har stor gjeld, men legger opp til å hente mellom 200 og 500 millioner kroner i ny egenkapital over nyttår, før DOF vil skyte inn 200 millioner i DOF Subsea.

Fredag endte aksjen opp 60,69 prosent til 1,95 kroner. Mandag formiddag er aksjen opp nye 17,57 prosent til 2,29 kroner.

– Et gjeldsberg

Carnegies analytiker Lauritz Karvel advarer likevel mot aksjen. Han kaller DOF for børsens mest overprisede aksje i en rapport, og anslår at de har en gjeld på 75 kroner pr. aksje.

– DOF er et gjeldsberg som burde vært tatt over av bankene for lenge siden, men som har fått blitt holdt kunstig i live ved at nye penger har blitt puttet inn i selskapet av hovedaksjonær i flere omganger. Aksjen er ut ifra alle fornuftige prisingsmetoder verdt null, melder Karvel.

ANALYTIKER: Lauritz Karvel i Carnegie. Foto: Carnegie

Negativt signal

Han skriver videre at EBITDA-en i DOF stort sett kommer fra gamle kontrakter i DOFCON OG DOFSUB som kom på plass før 2014.

– Med andre ord er det sannsynlig at inntjeningen vil falle gradvis over de neste årene etter hvert som gamle kontrakter utløper. Ratene på nye kontrakter er rundt break-even før finanskost, skriver Karvel.

Tallknuseren mener det er et negativt signal at ingen store aksjonærer har varslet at de vil være med videre. Vel å merke har LACO AS, som dominerer selskapet og eies av styreleder Helge Møgster og hans familie, varslet at de vil gå inn med 200 millioner kroner.

Karvel synes ikke DOF har klart å slette gjeld av betydning, men kun forskjøvet problemene frem i tid.