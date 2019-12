Stanley Druckenmiller ser tre muligheter for et «bear market»

Stanley Druckenmiller, en suksessrik amerikansk investor og hedgefondforvalter ser tre muligheter for et «bear market», skriver Marketwatch.

Samtidig erkjenner han at markedene rir høyt og at investorene endelig kan puste fritt etter flere sjokk.

For det første ser Druckenmiller en fare for at den positive trenden i markedet kan snu hvis det blir et lederskifte i det hvite hus og en anti-kapitalist kommer til makten. Han er usikker på om det vil snu permanent eller midlertidig.

Han peker også på at dersom inflasjonen begynner å bli så høy at den amerikanske sentralbanken må stramme inn, vil det utløse et «bear market».

Den siste muligheten er hvis vi får en kreditthendelse.

«Hvis du ser på kredittmarkedene, er det veldig tydelig at du har veldig mange dårlige epler der ute som ikke blir eksponert fordi rentekostnadene er så lave. For øvrig, en av dem er den amerkanske staten. Vi har et billionunderskudd. Hvorfor? Fordi vi kan,» sa Duckenmiller ifølge Marketwatch

I 2010 skrev Wall Street Journal at Stanley Druckenmiller endte en 30 år gammel lang reise som en av bransjens mest suksessrike hedgefondssjefer. Han startet opp Duquesne Capital i 1981 som han stengte i august 2010, fordi han følte han ikke klarte å levere gode nok resultater til kundene. Når han stengte Dusquesne Capital, hadde selskapet over 12 milliarder dollar i eiendeler.