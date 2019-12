Morgan Stanley spår opptur for disse kinesiske aksjene

Stormaktene ble delvis enige om handelsavtale for drøyt to uker siden. USA-president Donald Trump sa fredag at de har gode samtaler med Kina.

Det gjør at meglerhuset Morgan Stanley venter at flere kinesiske selskap vil tjene på det. De tror særlig selskap innenfor teknologi- og forbuker-markedet kan vente vekst, da de ble hardest rammet av tariffene under handelskrigen.

Meglerhuset spår særlig vekst for Lenovo (lager datamaskiner), Foxconn Industrial Internet, AAC Techonlogies (Apple-leverandør), WH Group (verdens største svinekjøttprodusent) og Samsonite (bagasjeprodusent), ifølge CNBC.

«Vi tror IT/Internett-relaterte og transportaksjer vil ha mest utbytte av all nedtrapping av handelsspenninger. IT og Internett på grunn av deres eksponering for tollpåvirkning og teknologiforbud, mens transportaksjer, spesielt Airlines, bør dra nytte av en forbedret global handelsutsikter og styrket renminbi (CNY) mot dollaren», skriver Morgan Stanley.

Det amerikanske meglerhuset trekker frem 24 aksjer i tillegg til de fem nevnt over: