– Veldig få tegn til at vi skal få en kraftig resesjon

– Jeg er veldig spent på hva 2020 har å tilby, sier Jonas Ström, CEO i ABG Sundal Collier, når vi møter ham i Stockholm. Han tok over etter Knut Brundtland 1. mai i år.

Ström beskriver 2019 som et fantastisk børsår, hvor de har hatt glede av to sterke hjemmemarkeder: Oslo Børs som har steget 11-12 prosent, og Stockholm-børsen som er opp over 30 prosent.

At 2020 skal bli et kjedeligere børsår, får man ikke inntrykk av.

Det grønne skiftet

– Jeg tror at det kommer til å være veldig mye fokus på det alle snakker om, «buzz word» som klimaavtrykk og det grønne skiftet. Det er mange selskaper som kommer til å ha en fordel av det, på samme måte som at det er noen som kommer til å ha ulempe av det, mener Ström.

Han har stor tro på at grønn energi og grønn omstilling kommer til å bli veldig interessant.

– Da tenker man selvsagt på fornybar energi, og slike type selskaper, men det finnes også de som indirekte har fordel av denne bølgen. Være seg effektivisering, for eksempel innenfor eiendom, sier Ström, og fortsetter;

– Det finnes selskaper som spesialiserer seg på energieffektive bygg, softvareselskap som selger produkter som gjør at du kan bruke energi mer sparsommelig. Så det finnes mange indirekte vinnere som har fordel av klimabølgen.

– Undervurderer potensialet

– Ser du på eiendom så tror vi ikke oppgangen er over eller at potensialet er tatt ut, sier Ström, og fortsetter;

– Ja, det har gått knallsterkt. Ser du på Stockholm-børsene er eiendomsselskaper opp 50 prosent, og man tenker «dette kan ikke slutte bra». Men vi mener at det man undervurderer potensialet. Eiendom handler veldig mye om 1)hva koster det å finansiere og 2) hva er leietagerne villige til å betale, og forskjellen mellom de to, sier ABG-sjefen, som mener det kan sammenlignes med bankvirksomhet og rentenetto.

– Den forskjellen er fortsatt veldig stor, forskjellen mellom finansieringskostnader og inntekter, yield-gapet er fantastisk lønnsomhet for eiendomssektoren. Markedet har oppdaget det, men det er lite som tyder på at det er slutt. Det finnes mye å ta av hvis du ser på historiske relasjoner. Så vi er positiv til eiendom, til tross for at sektoren har gått bra.

Handelsopptur

– Vi har tro på grønn energi, eiendom, i tillegg til klassisk industri nå som vi ser tegn til at en handelsavtale kan komme på plass, sier Ström.

Han mener alle aksjer som har fordel av global handel, klassisk industri, stålselsskaper vil tjene på det.

– Alle aksjer med eksporthandel, fortsetter Ström, som mener det er vanskelig å se at noen skal komme dårlig ut av at man får på plass en handelsavtale.

– Det handler også om en allmenn risikoappetitt som sannsynligvis kommer til å øke om vi får en klarhet i handelsavtalen. Det vil hele børsen ha glede av.

Ingen tegn til resesjon

– Er faren for krakk og resesjon helt over?

– Den er aldri helt over. Det som gjør meg mest urolig er vel at ingen prater om resesjon lenger, for når ingen prater om det, da kommer noe til å hende som man ikke forventer skal skje, sier Ström, og fortsetter;

– Men faktum er når vi ser på global bnp, resultatvekst og den formen selskapene er i, så er det veldig sterkt. Det er veldig få tegn til at vi skal få en kraftig resesjon.

Ikke Donald eller Boris

Han utelukker ikke at noe kan komme til å skje, men mener det i tilfelle blir en overraskelse.

– Jeg tror ikke det er de to mennene med rare frisyrer som kommer til å forstyrre bildet spesielt mye, fordi markedet er så trøtt på Donald(journ.anm: Donald Trump) og Boris(journ.anm; Boris Johnson), og deres utspill, sier Ström, som mener markedet har vendt seg til at det er en faktor man må leve med, og som fra tid til annen forårsaker kortsiktig volatilitet.

– Det kommer til å være noe annet, f.eks rot i det globale systemet, sier Ström.

– Noe jeg er litt urolig for akkurat nå er at folk har blitt vant til at penger ikke koster noen ting, og selv om vi ser få tegn til at renten skal gå opp så er det plagsomt når det skjer. Og når man må begynne å ta høyde for at penger koster, så kommer det til å få konsekvenser. Men det er i det lange perspektivet. Jeg ser ikke det skje i 2020.

Skal 10 prosent opp

– Hvordan tror du børsåret vil bli i 2020 sammenlignet med 2019?

– 2019 ble som sagt et fantastisk sterkt børsår, men vi må huske at det var en gjeninnhenting etter den svake avslutningen på 2018.

– Jeg tror at vi kommer til å se en fortsatt stigende børs, på linje med de fine resultatene vi vil se utvikle seg gjennom 2020. Stalltipset mitt er kanskje litt kjedelig, men jeg tror på en oppgang på 10 prosent opp i 2020, avslutter Ström.

