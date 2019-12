Er grønt kjøtt en «hype»? Nei, mener toppsjef

- Hvis du ser på vekstmålene til selskapet fra 2009 til i dag, har det alltid vært det samme: å bli et selskap som kan tilby protein til forbrukerne, sier CEO i Beyond Meat, Ethan Brown, og fortsetter;

- Ta for eksempel tredje kvartal i år: om det er testresultatene fra McDonalds, SubWay, KFC eller Dunkin. Alle de fire er viktige for oss, for de forteller det samme som det vi står for: Du kan lage et plantebasert kjøttstykke, tilby det til dine kunder som igjen vil nyte et godt måltid, som fortsatt er like - om ikke mer næringsrikt som før, med samme smaksopplevelse.

Se hele intervjuet ved å klikke på videoen øverst i artikkelen.