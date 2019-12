Historisk rekord på Nasdaq og julerally på Wall Street

Nasdaq passerte like etter klokken 19 torsdag kveld 9.000-nivået for første gang.

En halv time senere var den teknologitunge indeksen opp 0,65 prosent til 9.011,09.

Tidligere på kvelden snuste Dow Jones på 29.600 igjen, mens S&P 500 stanget mot 3.235.

Mens S&P 500 har steget 31 prosent i år har Nasdaq steget 38 prosent og Dow Jones 25 prosent.

Og det fortsatte utover kvelden til alle de tre mest toneangivende indeksene sluttet på ny all-time high.

Trump og Jinping planlegger signering

Oppgangen kom i kjølvannet av at president Donald Trump uttalte at avtalen er klar og at han og president Xi Jinping skal arrangere en seremoni med signering i januar.

Dow Jones steg 0,37 prosent til 28.621,39. 24 av de 30 aksjene i indeksen steg, mens Proctor & Gamble var uendret og fem aksjer falt.

Mest falt Boeing, som endte ned nye 0,9 prosent til 329,92 dollar. Til tross for 737 Max-skandalen er aksjen likevel opp 5,1 prosent i år.

S&P 500 steg 0,51 prosent til 3.239,91.

Nasdaq endte opp 0,78 prosent til 9.022,39 og ny rekord for 10. dag på rad. Det har ifølge Marketwatch ikke skjedd siden juli 1997.

Tesla opp 145 prosent

Tesla var i støtet og passerte 433 dollar og satte med ny intradag rekord på 433,48. Aksjen sluttet dagen med en oppgang på 1,3 prosent til 430,94 dollar.

Aksjen har med det steget 143,5 prosent siden bunnen i år på 176,99 dollar den 3. juni, mens oppgangen i 2019 har passert 32 prosent.

Tesla har da kommet opp i en børsverdi på knappe 77 milliarder dollar, tilsvarende 683 milliarder kroner.

Apple og Microsoft

Det var også full fyr i Apple og Microsoft, som begge steg til nye rekorder.

Apple steg 1,98 prosent til 289,91 dollar, og ble med det også den aksjen i Dow Jones indeksen som steg mest. Og aksjen fortsatte opp i etterhandelen.

Microsoft steg 0,82 prosent til 158,67 dollar.

Amazon steg 4,45 prosent til 1.868,77 dollar etter at selskapet meldte at julesalget knuste alle tidligere rekorder.

Det kom også signaler fra Mastercard som indikerte at detaljhandelen for perioden 1. november og til og med julen økte med 3,4 prosent fra året før, mens onlinehandelen økte med 14,6 prosent, ifølge Marketwatch.

VIX, renter, olje, gull og bitcoin

VIX-indeksen falt 0,16 prosent til 12,65.

Oljeprisen steg og etter stengetid på børsene var Brent opp 1,1 prosent til 67,92 dollar. Lettoljen var opp 1,0 prosent til 61,70 dollar.

Gullprisen steg 0,6 prosent til 1.514,40 dollar, som også er de høyeste gulleprisen på åtte uker, ifølge Marketwatch.

Bitcoin januar falt 5 dollar til 7.270 dollar.

10-års renten lå ved stengetid på 1,897 prosent, etter en liten nedgang på 0,5 rentepunkter. 5-års renten falt 1,6 basispunkter til 1,719 prosent, mens 2-års renten steg 0,4 basispunkter til 1,633 prosent.