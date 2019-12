Bred oppgang i Asia

I Tokyo stiger Nikkei 0,15 prosent, samtidig som den bredere Topix-indeksen er opp 0,34 prosent.

I Kina er Shanghai Composite opp hele 0,94 prosent og CSI 300 opp 0,96 prosent. Hang Seng i Hongkong styrker seg hele 1,19 prosent.

Straits Time Index i Singapore er opp 0,13 prosent, mens den australske indeksen S&P/ASX 200 er opp 1,34 prosent.

I Sør Korea stiger Kospi 0,14 prosent.

Handelsavtale

Donald Trump har varslet at en midlertidig fase 1-avtale så å si er klar. Det jobbes bare med oversettelser. Trump sa at hanskal holde en sermoni med Kinas president Xi Jinping. Den er ventet å finne sted over nyttår.

Selv om konkrete detaljer rundt avtalen ikke er klar, stiger markedene i Asia på nyhetene.

Beijing-kontoret sa også onsdag at de var i tett kontakt med sine kolleger i Washington om en handelsavtale.

Wall Street

Det ble en god dag på Wall Street i går. Nasdaq endte opp 0,78 prosent til 9.022,39 og ny rekord for 10. dag på rad. S&P 500 steg 0,51 prosent til 3.239,91. Dow Jones steg 0,37 prosent til 28.621,39.

Fredag åpner de europeiske børsene igjen etter julefri.