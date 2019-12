dette vil påvirke oslo børs

Brentoljeprisen stiger 0,07 prosent fredag morgen til 67,98 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står i 61,79 dollar fatet. Ved børsslutt lille julaften sto et fat brentolje i 66,06 dollar til sammenligning.

Spår oppgang

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår oppgang på 0,6 prosent, eller innenfor intervalet 0,4 til 0,8 prosent.

Asia

I Tokyo stiger Nikkei 0,15 prosent, samtidig som den bredere Topix-indeksen er opp 0,34 prosent.

I Kina er Shanghai Composite opp hele 0,94 prosent og CSI 300 opp 0,96 prosent. Hang Seng i Hongkong styrker seg hele 1,19 prosent.

Straits Time Index i Singapore er opp 0,13 prosent, mens den australske indeksen S&P/ASX 200 er opp 1,34 prosent.

I Sør Korea stiger Kospi 0,14 prosent.

Handelsavtale

Donald Trump har varslet at en midlertidig fase 1-avtale så å si er klar. Det jobbes bare med oversettelser. Trump sa at hanskal holde en sermoni med Kinas president Xi Jinping. Den er ventet å finne sted over nyttår.

Selv om konkrete detaljer rundt avtalen ikke er klar, stiger markedene i Asia på nyhetene.

Beijing-kontoret sa også onsdag at de var i tett kontakt med sine kolleger i Washington om en handelsavtale.

Wall Street

Det ble en god dag på Wall Street i går. Nasdaq endte opp 0,78 prosent til 9.022,39 og ny rekord for 10. dag på rad. S&P 500 steg 0,51 prosent til 3.239,91. Dow Jones steg 0,37 prosent til 28.621,39.

Hovedindeksen

Det har vært stengt i handelen på Oslo Børs de siste tre dagene som følge av julefeiringen, men tredje juledag er den oppe igjen. Også de europeiske børsene for øvrig vil igjen være åpne.

23. desember gikk hovedindeksen opp 0,75 prosent til 935,20 poeng.

Dette skjer i dag

Makro:

Japan: arbeidsledighet november

Japan: KPI Tokyo-området

Japan: detaljhandel november

Japan: industriproduksjon foreløpig november

Annet:

Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

Olje: Ukentlig oljelagertall fra DOE 17.00

Olje/gass: Baker Hughes-riggtelling 19.00