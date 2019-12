Alle ledende amerikanske indekser til nye toppnoteringer

Dow Jones stiger 0,20 prosent til 28.679, mens teknologitunge Nasdaq Composite stiger 0,24 prosent til 9.045. Videre stiger S&P 500 0,20 prosent til 3.246.

Forholdet mellom aksjer som stiger og faller i Dow Jones er en til en.

Nike stiger 0,5 prosent og er så langt dagens vinner blant de 30 aksjene i Dow Jones.

I bunnen er Walgreens Boots Alliance Inc. med en nedgang på 0,6 prosent.

Avtalen

Oppgangen kommer etter gårsdagens rekorder for de tre indeksene og skjer i kjølevannet av lysere utsikter vedrørende global økonomi ettersom USA og Kina ser ut til å komme til enighet med en fase-en avtale.

Avtalen innebærer i hovedsak at Kina forplikter seg til å importere landbruksprodukter fra USA, på den andre siden avvikles noe av eksisterende tollsatser på kinesiske varer. Partene skal etter planen signere en avtale i nærmeste fremtid.

-At handelsrelasjonen mellom verdens to ledende økonomier ser ut til å være på bedringens vei letter på presset rundt den globale økonomien. Følgelig ser investorer betydelige lavere sjanser for en resesjon. Det sa Peter Cardillo, sjefs markedsøkonom ved Spartan Capital.

Torsdagens vinnere

Apple, Microsoft og Tesla steg alle tre til nye rekorder torsdag.

Apple fortsetter opp 0,36 prosent til 20,96 dollar, mens Microsoft faller 0,2 prosent til 158,42 dollar og Tesla faller 0,8 prosent til 427,50 dollar.

VIX-indeksen er opp 1,5 prosent til 12,84.