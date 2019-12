Fem selskap kjøpte egne aksjer fredag

DNO har fredag kjøpt 800.000 egne aksjer til en snittkurs på 11,6111 kroner. Etter dette har 94,5 millioner egne aksjer til en verdi av 1,1 milliarder kroner.

Otello meldte at det har kjøpt 2.000 egne aksjer til en snittkurs på 16,1882 kroner. Etter dette kjøpet har selskapet 2,542 millioner egne aksjer til en verdi av 41,15 millioner kroner.

Shelf Drilling kjøpte 20.945 egne aksjer til en snittkurs på 17,6284 kroner fredag, fremgår det av en børsmelding. Etter dette har selskapet 266.696 aksjer til en verdi av 4,7 millioner kroner.

DNB kjøpte fredag 85.000 egne aksjer til en snittkurs på 163,3218 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 9.619.000 egne aksjer til en verdi av 1,57 milliarder kroner.

Tilbakekjøpet relaterer seg til tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort 24. oktober 2019 og senere endret ved børsmelding av 20. november og 12. desember 2019.

Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 23,7 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,6 millioner aksjer kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2020, slik at statens eierandel på 34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet, heter det i børsmeldingen.

Equinor kjøpte 1.000 egne aksjer på Oslo Børs til gjennomsnittskurs 177,0859 kroner, fremgår det av en børsmelding. Disse aksjekjøpene utgjør en del av første transje i selskapets tilbakekjøpsprogram 2019-2022 annonsert 5. september 2019. Etter dette kjøpet eier Equinor 23.577.405 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet, heter det videre.

Equinor har dermed kjøpt egne aksjer for knappe 4,2 milliarder kroner.