Tror på godt år for Nike-aksjen

— Nike er vår beste idé, på grunn av innovasjonen deres er robust foran OL sommeren 2020, midt i en global trend mot en mer aktiv og sunn livstil, sier Drbul ifølge CNBC.

OL går i Tokyo, hovedstaden i Japan, som gjør at Nike har en god mulighet til å tiltrekke seg enda flere kunder i Asia, spår Guggenheim.

Sterke produkter

Tidligere i desember snakket også Goldman Sachs varmt om aksjen til sportsprodusenten. Goldman Sachs tror Nike vil oppleve stor vekst, og at inntektene vil øke med 20 prosent de neste tre årene.

Meglerhuset Guggenheim mener at Nike er unike fordi at selskapet har sterke produkter som gjør at det kan overvinne geopolitisk press, og kan appellere til mennesker overalt.

– Nike har en god evne til å skape tilknytning med kunden i alle kanaler globalt, sier Drbul.

Nye kunder

Analytikeren Robert Drbul tror Nikes løpesko, og spesielt modellen ZoomX Vaporfly Next, vil tiltrekke seg mange kunder.

Goldman Sachs har tidligere spådd at Nike vil hente mer penger fra Kina. Snart virker en fase 1-handelsavtale å være skrevet under på mellom Kina og USA.

Ifølge Marketbeat har 25 analytikere kjøp-anbefaling, syv sier hold, mens tre har selg-anbefaling. Gjennomsnitlig kursmål er 106,19 dollar pr. aksje.

Nike-aksjen har gått opp 35 prosent i 2019.