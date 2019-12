Aksjene som har falt mest på Oslo Børs dette året

Det gjenstår kun en handelsdag på Oslo Børs før året er over. Da passer det å oppsummere hvilke aksjer som har hatt det tøffeste året.

Aller verst har det gått for Hiddn Solutions. Aksjen er ned 92,64 prosent til 1,62 kroner, det til tross for at aksjen har styrket seg 42,11 prosent den siste måneden. Det skjedde etter at styret i Hiddn Solutions, et selskap som driver med finansiering, utvikling og kommersialisering av teknologi, har gjennomført en rettet emisjon på 7,16 millioner nye aksjer. Kjøper var Øystein Spray Spetalen og selskapet Tycoon Industrier.

Axxis Geo Solutions har svekket seg 89,52 prosent til 1,05 kroner. Store deler av fallet kom den siste måneden. 17. desember innførte de børspause på 15 minutter, før de kunngjorde en intensjonsavtale som skapte utfordringer for seismikkselskapet. Aksjen har reddet seg litt inn, 22,94 prosent, den siste uken.

Boligriggselskapet Prosafe har falt mye i høst, og er totalt ned 85,22 prosent til 1,99 kroner. Det gir en tredjeplass på «verstinglisten».

Her er oversikten over aksjene som har ramlet mest på hovedindeksen - når en dag med handel gjenstår av 2019:

1. Hiddn Solutions, ned 92,64 prosent til 1,62 kroner

2. Axxis Geo Solutions, ned 89,52 prosent til 1,05 kroner

3. Prosafe, ned 85,22 prosent til 1,99 kroner

4. NEXT Biometrics Group, ned 85,03 prosent til 3,72 kroner

5. Thin Film Electronis, ned 83,36 prosent til 2,49 kroner

6. Lavo.tv, ned 76,48 prosent til 0,06 kroner

7. Seadrill, ned 75,21 prosent til 19,84 kroner

8. BRAbank, ned 73,88 prosent til 0,49 kroner

9. 5th Planet Games, ned 72,08 prosent til 0,34 kroner

10. Black Sea Property, ned 71,96 prosent til 3,14 kroner.

PS! Børsen holder stengt på nyttårsaften, tirsdag, og 1. nyttårsdag, onsdag.