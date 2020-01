Utviklingen de siste månedene gir grunn til bekymring

Strategen, som er kjent for å være en markedsoptimist tror at markedene vil ta en pustepause ettersom verdsettelses multiplene begynner å bli uforsvarlig høye.

Gir grunn til bekymring

-Jeg er bekymret for tempoet i utviklingen. Mine estimater tar sikte på at S&P 500 indeksen skal nå 3.500 innen utgangen av 2020, og vi nærmer oss, raskere enn jeg hadde ventet. Det sa Edward Yardeni til CNBC.

Videre peker strategen på at nedsiden kan bli smertefull dersom optimismen tar fullstendig av, og trekker frem at nedsiden kan være på så mye som 10-20 prosent dersom indeksen når 3.500 tidlig i 2020.

Farlig marked

I starten av november ytret strategen sine bekymringer vedrørende tempoet i utviklingen, siden den gang har S&P 500 og Nasdaq Composite lagt på seg henholdsvis syv og ni prosent. Den gang uttalte Yardeni at han helst ser at markedene utvikler seg i moderat fart, og ikke slik vi har sett de to siste månedene.

-I oppgangstider går det gjerne best når det finnes en rekke bekymringer, men nå som handelskrigen ser ut til løse seg har mye av presset løsnet. Et aksjemarked fritt for bekymringer er farlig, og jeg er bekymret over at optimismen tar overhånd heter det videre fra Yardeni.

Fortsatt optimistisk

Gitt at ikke optimismen går helt av hengslene, har Yardeni nokså positive estimater for aksjemarkedet i 2020. Han peker på at selskapsinntjeningen vil vokse med moderate 4-5 prosent, noe som burde være nok til å sende S&P 500 til 3.500 ved utgangen av 2020. Sjefsstrategen er kjent for å styre investeringsstrategien til store aktører som Deutche Bank og Prudential, og mener man burde se til fremvoksende økonomier for å finne ordentlig avkastning i 2020, eller vente til markedene faller tilbake til lavere nivåer.