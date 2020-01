Teslas Shanghai-fabrikk går snart for fulle pumper

Ferdigstilt på rekordtid

Tesla har startet å levere biler av typen modell 3 fra Shanghai-fabrikken, og det under et år siden arbeidet ble påbegynt. Fabrikken, som ifølge CNBC har krevd en investering på to milliarder amerikanske dollar har blitt gjort operativ på rekordtid. Kun 357 dager siden arbeidet ble påbegynt har fabrikken tatt leveranse av 15 eksemplarer av typen modell 3 til kinesiske tesla-ansatte.

Videre tar fabrikken sikte på å levere i større skala fra og med neste måned. Ifølge ansvarlig i Kina, Wang Hao, har salget så langt vært veldig bra. Samtidig skal produksjonen være i rute, og bilprodusenten melder om at det produseres 1.000 biler i uken.

Pris

Teslas modell 3 skal etter rapportene koste 355.800 yuan, som tilsvarer 440.500 norske kroner før subsidier. Til sammenligning koster modellen 352.400 norske kroner i USA. Fabrikken markerer at Tesla for alvor har gjort sitt inntog i verdens største marked for biler. Det har i tillegg blitt gjort heftige investeringer for å legge til rette for tilstrekkelig infrastruktur vedrørende service og lademuligheter.