Problemkontrakt signert - aksjen stiger kraftig

Axxis Geo Solutions (AGS) er glade for å kunngjøre at selskapet har signert et kontrakt som tidligere har blitt utsatt. Kontrakten gjelder seismikkprosjekt på havbunnen i Midtøsten. I desember skrev selskapet at kontrakten ble utsatt etter at kunden og deres partnere diskuterte redusert omfang av arbeid enn først antatt.

«Denne kontrakten vil sikre aktivitet for selskapet og bidra med inntekter gjennom det meste av vintersesongen. I tillegg er denne kontrakten et tegn på at seismisk aktivitet gjenoppstår i regionen gjennom avansert OBN-seismikk- og bildeteknologi med potensiell etterspørsel etter OBN-seismikk i årene fremover. Med AGS sin track record av sikker og effektiv drift og en skalerbar forretningsmodell, mener vi at vi er godt posisjonert for fremtidige kontrakter i regionen», sier administrerende direktør Lee Parker.

Arbeidet forventes å starte i begynnelsen av januar 2020 og vil fortsette gjennom det meste av første kvartal 2020.

Som en konsekvens av den forsinkede tildelingen av kontrakten og påbegynnelsen av arbeidet, og som beskrevet 17. desember 2019, vurderer selskapet ulike alternativer for å styrke arbeidskapitalposisjonen.

Samme dag som kontrakten er signert flytter AGS minst to av båtene sine med rapportert destinasjon fra Malta til Egypt. Det skriver TDN Direkt som igjen viser til Marine Traffic.

Finansdirektør Svein Knudsen sier til TDN Direkt at det dreier seg om flåteposisjonering og at selskapet vurderer å flytte alle båtene. Utover det ønsker han ikke å kommentere noe mer.

AGS stiger 13,9 prosent til 1,19 kroner. Hittil i år har aksjen falt 99,8 prosent, mens den er ned 71,3 prosent den siste måneden.