Otiga Group kjøper seg opp i to selskaper

I en børsmelding mandag kommer det frem at OTIGA Group AS har inngått en avtale om å kjøpe resten av det spesialiserte bemanningsselskapet Vinde Tilkomstteknikk AS.

Transaksjonen som er på 49 prosent av aksjene, er delvis betalt i OTIGA Group-aksjer og nye kontanter. Den kontante betalingen er finansiert av nye kontanter fra hovedeierne i OTIGA Group AS.

OTIGA Group har også inngått avtale om å kjøpe ytterligere 5.665.000 aksjer i Söder & Co.

Etter denne transaksjonen vil OTIGA Group eie 23.985.150 aksjer i Söder & Co av totalt 56.650.000 utstedte aksjer.