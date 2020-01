Dette var de største børsnoteringene i 2019

I løpet av 2019 ble rundt 250 selskaper notert ved de amerikanske børsene, det representerer et fenomen man ikke har sett siden dotcom bølgen sent på 90-tallet. Her er noen av børsnoteringene som ifølge CNBC utgjorde de største i de globale markedene.

Saudi Aramco

Oljegiganten Saudi Aramco gikk på børs 5. desember til en verdi av 1.700 milliarder amerikanske dollar, og ble dermed verdens største selskap målt i markedsverdi. Verdien utgjorde en solid premium sett opp mot de to tidligere største, Apple og Microsoft, med en verdi på henholdsvis 1.260 milliarder og 1.200 milliarder dollar. Siden noteringen er Saudi Aramco opp 0,5 prosent på børsen i Saudi Arabia.

Alibaba

Asias svar på Finn.no gikk på børs i Hong Kong til en verdi på rundt 500 milliarder dollar den 19. november. Alibaba aksjen var opp mer enn ti prosent ved sin andre handelsdag, og er siden introduksjonen opp 13,5 prosent som tilsvarer en markedsverdi på rundt 578 milliarder dollar.

Uber

Transportnettverksselskapet Uber stod for en av de mest kontroversielle børsnoteringene i 2019. Aksjen ble notert 9. mai til en verdi innenfor intervallet 75,5 milliarder til 82,4 milliarder dollar, betydelig under selskapets forventning på 120 milliarder dollar. Under første handelsdag på New York Stock Exchange sendte investorene aksjen ned hele åtte prosent. Uber-aksjen er ned nesten 33 prosent siden børsnoteringen i mai.

Budweiser

Budweiser utgjorde årets andre store børsnotering ved Hong Kong børsen. Selskapet gikk på børs til en verdi på rundt 45 milliarder dollar den 23. september. Aksjen steg fire prosent første handelsdag, men har siden falt tilbake og er siden notering ned 2,5 prosent.

Postal Savings Bank of China

Detaljbanken som spesialiserer seg i small medium segmentet gikk på børs til en verdi på rundt 100 milliarder dollar, og har blitt notert både ved børsen i Hong Kong og Shanghai. Shanghai-aksjen har steget over to prosent siden introduksjonen.