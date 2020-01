Her er seks aksjer du kunne mangedoblet pengene dine på

2019 ble et godt år for mange av investorene på Oslo Børs. På årets siste børsdag sluttet hovedindeksen på 931,45 poeng (-0,26 prosent), hvilket betyr at årets oppgang ble på hederlige 16,51 prosent.

Best gikk det med Scanship Holding, hvor aksjonærene kunne glede seg over en kursoppgang på utrolige 558,87 prosent. Basert på mandagens sluttkurs på 30 kroner, har selskapet nå en markedsverdi på 3,2 milliarder kroner.

Seks aksjer kunne vise til en oppgang på 200 prosent eller mer, mens 16 aksjer slo til med en kursoppgang på mer enn 100 prosent.

Årets vinneraksjer: