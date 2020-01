Equinor, DNB, DNO, Otello og Sheld drilling kjøpte egne aksjer på årets siste handelsdag

Equinor kjøpte 1.005 egne aksjer til gjennomsnittskurs 175,7503 kroner. Disse aksjekjøpene utgjør en del av første transje i selskapets tilbakekjøpsprogram 2019-2022 annonsert 5. september 2019, heter det i børsmeldingen.

Etter dette kjøpet eier Equinor 23.578.410 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet, heter det også i børsmeldingen. Aksjene har en verdi på 4,14 milliarder kroner.

I 2019 falt aksjen 4,5 prosent. Siden tilbakekjøpene startet har Equinor steget 4,2 prosent på Oslo Børs.

DNB kjøpte 96.000 egne aksjer på årets siste handelsdag på Oslo Børs. Aksjene ble kjøpt til en snittkurs på 164,0305 kroner.

Etter dette eier DNB ASA totalt 9.715.000 egne aksjer til en verdi av knapt 1,6 milliarder kroner.

Milliarder i egne aksjer

Equinor og DNB har med disse, siste kjøpene ervervet egne aksjer for over 5,74 milliarder kroner de siste fire månedene.

Tilbakekjøpet av DNB-aksjer relaterer seg til tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort av DNB ASA 24. oktober 2019 og senere endret ved børsmelding av 20. november og 12. desember 2019, fremgår det av børsmeldingen.

DNB steg 18,7 prosent på Oslo Børs i 2019. Siden tilbakekjøpene startet har aksjen falt 3,0 prosent.

Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 23,7 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,6 millioner aksjer kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2020, slik at statens eierandel på 34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet, heter det videre.

DNO for 1,1 mrd

DNO kjøpte 1.200.000 egne aksjer til en snittkurs på 11,5543 kroner mandag, fremgår det av en børsmelding.

Etter dette eier DNO 95,7 millioner egne aksjer til en verdi av 1,1 milliarder kroner.

Med DNOs kjøp har tre selskaper kjøpt egne aksjer for 6,84 milliarder kroner i år.

DNO har falt 7,8 prosent på Oslo Børs i år.

Otello og Shelf



Otello Corporation kjøpte mandag 3.000 egne aksjer til en snittkurs på 16,2967 kroner.

Etter dette kjøpet eier selskapet 2.535.000 egne aksjer til en verdi av 41,3 millioner kroner.

Aksjen steg 20,9 prosent på Oslo Børs i 2019.

Shelf Drilling kjøpte 21.255 egne aksjer til en snittkurs på 18,1506 kroner.

Etter dette kjøpet har selskapet 287.951 egne aksjer til en verdi av 5,2 millioner kroner.

Aksjen har falt 59,1 prosent på Oslo Børs i 2019.