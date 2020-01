Her fikk investorene størst gevinst i 2019

De beste stedene å tjene penger i 2019, var ikke på de mest åpenbare stedene ifølge Bloombergs ekspert Gregor Stuart Hunter.

Han peker på Ukraina, Hellas og Russland som tre markeder som har overrasket i året som har gått:

– Investorene fikk mye igjen for å gå litt utenfor allfarvei, sier han til Bloomberg.

Selv om nye IPO´er som WeWork og Uber fikk problemer i år, har man også sett eksempler på det motsatte, som vekstraketten Beyond Meat.

– Det har ikke vært et spesielt godt år for slike selskaper, men unntak som Beyond Meat har triplet verdien sin, sier Hunter.

Se mer i videoen over.