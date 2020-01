Subsea 7 opplyser i en melding torsdag at John Evans er ny administerende direktør i selskapet.

Evans tar dermed over etter Jean Cahuzac, som pensjonerte seg i slutten av 2019. Selskapet opplyser at Jean fortsetter som styremedlem.

Selskapet melder også om tre andre endringer i ledelsen.

Olivier Blaringhem er utnevnt som sjef for SURF and Conventional, mens Steph McNeil er ny fornybarsjef. Phil Simons er utnevnt som sjef for Projects and Operations.