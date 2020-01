DNB Markets: Både handelskrig og Brexit kommer til å prege starten på dette tiåret

Året som kommer vil forhåpentligvis og sannsynligvis bringe med seg litt mer spenning enn hva de siste to ukene har gjort.

Rente- og valutaanalytiker i DNB Markets, Ingvild Borgen Gjerde, viser til juleferien for to år siden som bød på en god dose markedsdramatikk. Børsene i USA falt 5 prosent i løpet av to dager, og den norske kronen svekket seg til det svakeste nivået siden finanskrisen.

«De bevegelsene kunne vi, heldigvis vil nok mange si, se langt etter denne ferien, ettersom børsene stort sett har beveget seg sidelengs og krona, i sterk kontrast til spådommene for bare et par måneder siden, styrket seg i løpet av årets siste dager», kommenterer Gjerde torsdag.

Ikke overraskende

«At dramatikken uteble denne romjula er ikke så overraskende sett i forhold til nyhetsbildet, ettersom det er lite nytt å melde om både handelskrig og Brexit, og andre geopolitiske forhold for den saks skyld. Fraværet av nyheter er derimot ikke en garanti for fravær av markedsbevegelser, i hvert fall ikke i ferietiden når lite likviditet gjør at små ting kan skape store bevegelser.»

«En annen forklaring på at avslutningen på 2019 ble langt mindre dramatisk enn den i 2018 er at stemningen i markedet frem til ferien var ganske rolig, og preget av – for investorene hvert fall – stort sett positive nyheter».

Handelskrigen mellom USA og Kina var blant de aller viktigste markedsdriverne i 2019, og nyheten om en «fase 1» avtale 13. desember kom dermed som en stor lettelse for investorene.

«Lettelsen over valgresultatet i Storbritannia dagen før viste seg riktignok kortvarig, ettersom statsminister Boris Johnson legger opp til en kort tidsfrist og tøffe forhandlinger med EU om en endelig handelsavtale, men det var ikke nok til å vippe investorene av pinnen. Når sentralbanksjef Powell på årets siste rentemøte da serverte en godt gammeldags «low for longer»; nemlig at renten skal holdes lav i lang tid fremover, selv om økonomien skulle ta seg litt opp igjen, lå det meste til rette for en god avslutning på 2019».

S&P500 i USA steg 0,2 prosent fra lillejulaften og frem til årsslutt, mens Stoxx600 i Europa falt 0,6 prosent i samme periode.

For året samlet sett resulterte det i en avkastning på 29 prosent for førstnevnte, og 23 prosent for sistnevnte, som er det beste siden henholdsvis 2013 og 2009.

Brexit og handelskrig fortsetter

«Både handelskrig og Brexit kommer til å prege starten på dette tiåret like mye som det preget slutten på forrige. Pengepolitikk vil derimot kanskje ikke være like mye i fokus, hvert fall ikke helt med det første. 2019 var preget av den mye omtalte «helomvendingen» til den amerikanske sentralbanken, som gikk fra å heve renten fire ganger i 2018 til å kutte tre ganger i 2019», skriver Gjerde.

Det store spørsmålet blir hvordan økonomien utvikler seg i året som kommer. I 2019 gikk man ifølge DNB Markets fra å frykte en synkronisert vekstnedgang blant verdens store økonomier til å håpe at det verste var over før det egentlig var begynt.

«Troen på at veksten «bunnet ut» i fjor høst, og at aktiviteten er på vei opp igjen inn i det ny tiåret, var også en viktig forklaring på hvorfor stemningen i markedet var så god som den var på tampen av året. Hvorvidt det viser seg og være riktig eller ikke vil derfor være avgjørende for hvordan markedene utvikler seg i året som kommer», avslutter hun.