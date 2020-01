Pareto Securities anbefaler kjøp av Sparebanken Vest

Pareto Securities gjenopptar dekningen av Sparebanken Vest med en kjøpsanbefaling og kursmål på 75 kroner pr. egenkapitalbevis.

Det fremkommer av et nytt analysenotat, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset skriver i analysen at både likviditeten og interessen i Sparebanken Vest sitt egenkapitalbevis har økt betydelig etter transaksjonen sparebanken gjennomførte i november, der Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest konverterte grunnfondskapital til egenkapitalbevis og deretter gjennomførte et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis.

Ifølge nyhetsbyrået mener Pareto at likviditeten i egenkapitalbevisene nå er på linje med likviditeten i Sparebank 1 Nord-Norge sine egenkapitalbevis, men peker samtidig på at egenkapitalbeviset handles på et lavere nivå enn Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 SR-Bank og at det kan være ytterligere rom for forbedringer i likviditeten i egenkapitalbeviset.

Meglerhuset peker videre på et solid tredje kvartal for sparebanken, med sterkere enn forventet utlånsvekst og marginer. Basert på dette øker meglerhuset sine estimater for netto renteinntekter med 3-4 prosent i 2020-21 og estimatene for resultat per egenkapitalbevis med 3-4 prosent.