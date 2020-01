Fredriksen-aksjer styrkes på Oslo Børs

Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 942,90 poeng, opp 1,23 prosent. Det er hittil blitt omsatt aksjer for en drøy milliard kroner.

Olje

Oljeprisen holder seg fortsatt sterk. Brentoljen er opp 0,48 prosent til 66,32 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står i 61,23 dollar fatet, en nedgang på 0,20 prosent.

Equinor er opp 1,14 prosent til 177,50 kroner, omsatt for over 100 millioner kroner. Aker BP , anbefalt av DNB Markets, stiger 1,39 prosent til 292,00 kroner. DNO er ned 0,35 prosent til 11,54 kroner.

Norwegian-opptur

Blant vinneraksjene finner vi Norwegian på årets første handelsdag. Aksjen styrker seg 5,84 prosent til 39,95 kroner, tredje mest omsatt. Trolig skyldes oppgangen at Turkish Airlines ble enig med flyprodusenten Boeing om en kompensasjonsavtale på tirsdag, etter at Boeings fly har vært satt på bakken siden mars. Norwegian har varslet at også de har vært i dialog med Boeing om kompensasjon.

Norwegians finansdirektør, Geir Karslen, kom i går også med et innlegg på Check-in.dk hvor han oppdaterer på flere temaer, særlig klima og flyskam.

Fredriksen kan smile

Avance Gas, dominert av John Fredriksen, har også en flott start på 2020, opp 9,40 prosent til 54,70 kroner, femte mest omsatt.



Seadrill, også kontrollert av Fredriksen, er opp 13,85 prosent til 23,34 kroner. De sikret kontraktforlengelser verdt 1,70 milliarder kroner før nyttår.

Yara, aller mest omsatt foreløpig - for 121 millioner kroner, er opp 1,01 prosent til 368,90 kroner. Dagens hittil største klatrer er Teone-Me, opp 17,43 prosent til 1,28 kroner.

I rødt

Selv om Oslo Børs er opp, står flere aksjer i rødt. Verst går det for Techstep, ned 10,62 prosent til 3,03 kroner. Axxis Geo Solutions faller 4,00 prosent til 1,20 kroner.

Av de mest omsatte aksjene faller Scatec Solar 1,85 prosent til 121,80 kroner. BW Offshore er ned 0,61 prosent til 65,60 kroner. Data Respons synker 0,21 prosent til 47,80 kroner.