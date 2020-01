Norwegian-aksjen lettet på positiv Oslo Børs

Oslo Børs endte opp 1,05 prosent til 941,27 poeng på årets første handelsdag. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,4 milliarder kroner. En sum som er lavere enn normale dager.

Olje

Oljeprisen gikk forsiktig opp torsdag. Brentoljen sto i 66,24 dollar fatet, opp 0,32 prosent, ved børsens stengetid. WTI-oljen var opp 0,23 prosent til 60,91 dollar pr. fat.

Equinor, den mest omsatte aksjen på Oslo Børs, endte dagen opp 1,40 prosent til 177,95 kroner. Aker BP, som anbefales av DNB Markets, styrket seg 0,35 prosent til 289 kroner. DNO falt 1,38 prosent til 11,41 kroner.

Norwegian-opptur

Norwegian-aksjen steg 8,45 prosent til 40,94 kroner. Aksjen var tredje mest omsatt.

Trolig skyldes det at Turkish Airline varslet nylig at en avtale med flyprodusenten Boeing om kompensasjon var på plass. Boeings fly av typen 737 Max fikk forbud mot å lette i mars, etter to dødsulykker på kort tid.

Det har skapt store tap for flere flyselskap, og Norwegian uttalte før jul at også de var i dialog med Boeing om kompensasjon. Analytikere spår at Norwegian vil få mellom 3 og 5 milliarder kroner i kompensasjon.

Fredriksen kan smile

Seadrill, kontrollert av John Fredriksen, steg 9,76 prosent til 22,50 kroner. De sikret kontraktforlengelser verdt 1,70 milliarder kroner før nyttår. Fredriksen-dominerte Avance Gas hadde også en god børsdag, opp 6,40 prosent til 53,20 kroner.

Dagens aller største klatrer var Teone-Me, opp 13,76 prosent til 1,23 kroner. Av de mest omsatte aksjene, kan Frontline, også dominert av Fredriksen, glede seg over oppgang på 2,25 prosent til 113,40 kroner.

Tapere

Silisiumprisen i spotmarkedet gikk sist uke ned 0,42 prosent til 7,15 dollar pr. kilo. Scatec Solar endte ned 0,56 prosent til 123,40 kroner, blant taperne av de mest omsatte aksjene.

Yara, dagens nest mest omsatte aksje, falt 1,07 prosent til 361,30 kroner. BW Offshore ramlet 2,27 prosent til 64,50 kroner under høy omsetning.

Axxis Geo Solutions' fall fortsetter over i 2020. Torsdag gikk aksjen ned nye 10,80 prosent til 1,12 kroner. Aksjen har tapt seg 70,37 prosent den siste måneden. Odfjell Drilling gikk ned 4,22 prosent til 31,34 kroner.