Betydelig fall i førhandelen på Wall Street etter likvidering

Ved 12.30-tiden dropper Dow Jones 343,5 poeng, en nedgang på 1,19 prosent, i handelen på terminkontrakter - også kalt førhandelen.

Også S&P 500 er ned 1,32 prosent, ned 44,50 poeng, mens Nasdaq Composite faller 1,48 prosent og 132,37 poeng. Børsene åpner klokken 15.30 norsk tid.

På årets første handelsdag torsdag steg Nasdaq-indeksen 1,33 prosent og sto i 9.092,19 poeng, mens Dow Jones lå på 28.869,95 poeng etter en oppgang på 1,33 prosent. S&P 500-indeksen endte gårsdagen opp 0,70 prosent til 3.253.76 poeng.

De ledende amerikanske indeksene satte stadig nye all-time high-rekorder før nyttår, og det har vært stor optimisme i markedene etter at handelsavtalen med Kina kom på plass. Den signeres 15. januar ifølge Donald Trump.

Likvidering

Fallet i førhandelen fredag er en konsekvens av at en leder for Irans revolusjonsgarde, general Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk rakettangrep mot flyplassen i Bagdad natt til fredag.

Også børsene i Asia falt som følge av dette.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har bekreftet angrepet og opplyst at det ble beordret av Donald Trump. Det har gjort at oljeprisen har steget drøye fire prosent. Men det skaper stor usikkerhet.

Frykt



Flere er kritiske til angrepet og frykter at det vil utløse flere konflikter i Midøsten. Iran varsler hevn. USA ber alle amerikanere forlate Iran umiddelbart.



– Med ham borte, ved Gud, vil hans arbeid bli ført videre, men rå gjengjeldelse venter de kriminelle som sølte til sine skitne hender med hans og de andre martyrenes blod i nattens hendelse, skriver Irans øverste leder Ali Khamenei på Twitter.

Iraks statsminister Adel Abdel-Mahdi varsler at han er rasende.

President Donald Trump har kastet dynamitt i en kruttønne gjennom attentatet mot Irans mektige general, mener Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, fordømmer handlingen.

Demonstrasjoner

I Teheran demonstrerer tusenvis mot amerikanerne. NATO varsler at de følger situasjonen nøye.

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, kaller USAs likvidasjon av den iranske generalen Qasem Soleimani «ulovlig».

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun er dypt bekymret etter at USA likviderte en viktig iransk general i Irak.

– Jeg vil oppfordre alle parter til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll, sier Eriksen Søreide.

Støre bekymret

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener USAs likvidering av en iransk general i Irak kan utløse en spiral av gjengjeldelse og motangrep.

– Svært bekymringsfull utvikling i Midtøsten. Irans revolusjonsgarde spiller en negativ rolle i en lang rekke konflikter i Midtøsten. USAs drap på revolusjonsgardens leder kan utløse en spiral av gjengjeldelse og motangrep, skriver Støre på Facebook fredag.