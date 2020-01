Lakseprisene på overraskende høyt nivå

Lakseprisene holder seg ifølge Intrafish på et for mange overraskende høyt nivå, i alle fall for fisk som leveres de første dagene i neste uke, skriver TDN Direkt.

Økt etterspørsel i julen, kombinert med færre slaktedager grunnet helligdager, drev lakseprisene til årsbeste ukene før jul. Omtrent alle ventet at prisene ville komme kraftig ned når vi kom tilbake til hverdagen, men uværet som herjer store deler av kysten ser ut til å holde prisene oppe.

– Det dårlige været gir utfordringer både med opptak av fisk, og transport av fisk. For mandag og tirsdag er det et høyt prisnivå, men folk er veldig skeptisk til sluttuke, sier en eksportør til IntraFish.

En annen lakseeksportør sier ifølge nyhetsbyrået også at det er et veldig delt marked.

– Det er variasjoner på kanskje fem kroner kiloen, avhengig om det er levering tidlig neste uke eller på slutten, sier han.

Han melder ifølge TDN Direkt om «noen kanselleringer grunnet værutfordringer og ellers laber etterspørsel fra markedet».

– For størrelsene på tre-seks kilo er det omtrent uendrede priser for tidliguke, men 6+'en er kommet betydelig ned. Det er rikelig av den, og prisen er ned over 10 kroner kiloen til rundt 85 kroner kiloen, sier han, og er overbevist om at prisnivået ikke kommer til å holde seg særlig lenge.

– Det eneste som holder prisene oppe nå er uværet, sier han, ifølge nyhetsbyrået.