Rett ned på New York-børsen

Den iranske generalen Qasem Soleimani ble likvidert i et rakettangrep fra USA i natt. Det går ikke upåaktet hen på Wall Street hvor man frykter at det vil utløse flere konflikter i Midtøsten.

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 1,02 prosent og står i 8.999,44 poeng, mens Dow Jones står i 28.619,25 poeng etter en nedgang på 0,86 prosent.

– Iran har et godt nettverk i Midtøsten, som gjerne vil bistå. Det kan komme angrep på USAs allierte, for eksempel Saudi-Arabia, eller det kan komme angrep mot oljetransporter i Persiabukta eller mot amerikanske ambassader, sier Søren Schmidt, tidligere lektor og forsker ved Aalborg-universitetet i Danmark, til NTB.

Nyheten fører naturlig nok til et løft i oljeprisen. Fredag ettermiddag omsettes et fat Nordsjøolje for 68,67 dollar (+4,00 prosent) mens WTI-oljen omsettes for 63,32 dollar (+3,11 prosent).