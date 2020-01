Nordnet-tradernes favorittaksjer

Nettmegleren Nordnets private profesjonelle kunder, de såkalte «daytraderne», omsatte finansielle instrumenter for 3,46 milliarder kroner i desember, viser ferske tall.

I snitt gjorde de aktive norske kundene totalt 7.500 handler per dag i forrige måned.

Aksjer utgjorde for 3,1 milliarder kroner av handelen, mens finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner og forwardkontrakter, beløp seg til over 360 millioner kroner.

Nyttårsraketter

Ifølge meldingen var desember preget av nyttårsraketter og store svingninger på verdens børser.

Oljegiganten Equinor var månedens mest handlede aksje, med en omsetning på 311 millioner kroner.

– Etter OPEC møtet i starten av desember har det vært god fart i oljeprisen. Med et samlet daglig kutt på 2,1 millioner fat per dag, frem til mars 2020 ser det ut til å være lite nedside i oljeprisen inn i det nye tiåret. Dette vil blant annet Equinor nyte godt av, og det tror jeg er mye av grunnen til at dette er den mest handlede aksjen i desember, sier investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, i en kommentar.

I tillegg til Equinor var det også sterk aktivitet i Aker BP, med en omsetning på drøye 165 millioner kroner.

Biotek-feber

I tillegg det tungvekterne på Oslo Børs, har det ifølge Nordnet også vært mye aktivitet i flere biotek-aksjer. Som nest mest omsatte aksje finner vi Photocure, hvor det i løpet av måneden ble handlet for 273 millioner kroner.

– Vi har sett at biotek selskapene på Oslo Børs har fått seg en voldsom opptur i desember måned, sier Johannesen, og trekker frem at både Photocure, PCI Biotek og Targovaq er selskaper som i løpet av desember har opp mot tredoblet sin månedlige omsetning.

– Det er sjeldent man ser slike voldsomme økninger fra måned til måned. Som en konsekvens av dette, kommer flere tradere til disse aksjene også, da det skaper et enormt volum, og skaper store muligheter for de som lever av kortsiktige svingninger, sier Nordnet-økonomen.

Mest omsatte aksjer i desember

1. Equinor: 311.906.815 kroner

2. Photocure: 273.307.952 kroner

3. DNB: 179.414.406 kroner

4. Aker BP 165.765.973 kroner

5. Telenor: 133.513.356 kroner

6. Fingerprint Cards B: 110.836.484 kroner

7. Yara: 105.305.912 kroner

8. Frontline: 99.761.801 kroner

9. Starbreeze B: 96.200.988 kroner

10. TGS: 90.711.261 kroner