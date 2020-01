Eiendomsselskapet Entra opplyser mandag at de har sikret seg to nye avtaler for utleie av sine bygg.

Det ene gjelder Langkaia 1, på vestsiden av Bjørvika i Oslo. Det aktuelle bygget er på 5.560 kvadratmeter. Leiekontrakten har en avtale på ti år, og starter januar 2021.

Entra har også fått fornyet en leieavtale for Valkendorfsgate 6. Dette ligger sentralt i Bergen. Den nye leiekontrakten har en varighet på fem år, med oppstart i mars. Hvem Entra har inngått avtalene med, opplyses det ikke om.