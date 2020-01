Jekker ned DNO-aksjen etter angrep

ABG Sundal Collier nedjusterer DNO-aksjen til holdanbefaling, etter tidligere råd om kjøp, ifølge TDN Direkt. Kursmålet senkes fra 16 til 11 kroner.



Meglerhusets rapport er signert av analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen, sønn av Karl Erik Schjøtt-Pedersen, avtroppende administrerende direktør i Norsk olje og gass.

DNO er et lete- og produksjonsselskap innen olje og gass. De driver felter i Midtøsten og Nord-Afrika.

ANALYTIKER: Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier. Foto: Moment Studio

Meglerhuset er usikre på de langsiktige estimatene til DNO, som følge av uroen i Midtøsten etter at USA tok livet av den iranske generalen Qasem Soleimani i et rakettangrep natt til fredag. Iran har i etterkant varslet hevn.

Flere frykter at spenningen mellom USA og land i Midtøsten vil øke, og at det kan komme flere angrep. Dette har sendt oljeprisen solid opp de siste dagene.

ABG Sundal Collier tror at tallene for fjerdekvartal vil vise tydelig forbedring drevet av flere flater på norsk sokkel i drift, ifølge TDN Direkt. Schjøtt-Pedersen venter at nettoomsetningen vil komme inn på 277 millioner dollar i kvartalet, opp 50 millioner dollar fra tredje kvartal.

DNO skal legge frem fjerdekvartalstall 6. februar. Årsrapporten kommer 18. mars. DNO-aksjen faller 12,61 prosent til 9,95 kroner mandag ettermiddag.

Slik har aksjen utviklet seg det siste året: