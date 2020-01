Børsene i New York smeller ned

Etter et par minutters handel på børsene i New York var det klart at frykten og usikkerheten på langt nær var over.

Dow Jones åpnet ned 0,5 prosent til 28.490,17.

22 av de 30 aksjene i indeksen falt, mens åtte aksjer steg. Vinneren var Merck & Co, som steg 0,3 prosent. Taperen var Caterpillar, som falt 1,1 prosent.

S&P 500 falt 0,4 prosent til 3.220,82.

Nasdaq var ned 0,6 prosent til 8.966,10.

Ifølge TDN Direkt kom Deutsche Bank med en sektorrapport på amerikanske banker, med høyere kursmål på JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo og Goldman Sachs. Morgan Stanley og Citigroup ble nedgradert til hold fra kjøp.

Deutsche Bank har også hevet kursmålet på Apple til 280 dollar, fra tidligere 235 dollar.

Apple falt 0,6 prosent til 295,62 dollar, mens J.P. Morgan falt 1,1 prosent og Citi falt 1,0 prosent.

Goldman Sachs falt 0,6 prosent, mens Visa var ned 0,8 prosent.

Volatilitetsindeksen VIX, også kalt fryktindeksen, steg 11,8 prosent til 15,67 fra start på børsene i New York.