DNB, DNO og Shelf Drilling kjøpte egne aksjer

DNB kjøpte 117.000 egne aksjer til en snittkurs på 164,2639 kroner mandag. Etter dette eier DNB ASA totalt 10.050.000 egne aksjer til en verdi av 1,65 milliarder kroner.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort av DNB ASA 24. oktober 2019 og senere endret ved børsmelding av 20. november og 12. desember 2019, heter det i børsmeldingen etter stengetid på Oslo Børs mandag.

Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 23,7 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,6 millioner aksjer kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2020, slik at statens eierandel på 34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet, heter det videre.

DNO kjøpte 1,9 millioner egne aksjer til en snittkurs på 10,2672 kroner. Etter dette kjøpet eier oljeselskapet 101,2 millioner egne aksjer til en verdi av 1,04 milliarder kroner.

Shelf Drilling kjøpte 37.081 aksjer til en snittkurs på 20,9574 kroner og eier etter dette 88.608 egne aksjer til en verdi av 1,86 millioner kroner.