Analytikere: – Situasjonen i Midtøsten kan medbringe en korreksjon

Eskalerende geopolitiske spenninger har avblåst festen etter nyttår, og analytikerne på Wall Street advarer mot at vi kan befinne oss i startfasen av det som blir et bredt salg av aksjer.

Historien gir grunn til bekymring

Etter et historisk godt år på de toneangivende amerikanske børsene falt børsene bredt etter droneangrepet som drepte Irans øverste militære leder, general Qasem Soleimani. Slike geopolitiske sjokk har tidligere medført bred nedgang i aksjemarkedene. S&P 500 har tidligere falt 6 og 7 prosent i gjennomsnitt i vakuumet av lignende hendelser, det sa selskapsstrateg Savita Subramanian ved Merrill Lynch til CNBC. Subramanian trekker frem Brexit og Argentinas gjeldskollaps som tidligere hendelser.

Videre tror strategen at markedene vil falle i tråd med historisk gjennomsnitt, men at markedene etterhvert vil hente seg inn igjen.

Større fall

Andre på Wall Street tror aksjemarkedet kan falle med mer enn 6 til 7 prosent, og noen antyder at et fall på opptil ti prosent er i vente. Av grunner til hvorfor et slikt fall kan være i vente pekes det på at aksjemarkedet klatret for høyt, for raskt mot slutten av 2019.

-Det ekstreme overkjøpte markedet vi nå befinner oss i iscenesetter det som kan utvikle seg til å bli en korreksjon, og den eskalerende konflikten i Midtøsten ses som en potensiell trigger. Således kan vi bli vitne til et fall på opptil ti prosent. Det skrev Tony Dwyer, sjefsmarkedsstrateg hos Canaccord Genuity i en melding mandag.

Trygge havner

For investorer som ønsker å hedge seg mot usikkerheten i markedet fremover, anbefaler Morgan Stanley å kjøpe store selskaper med solid inntjening eller mer defensive aksjer. Videre anbefaler banken å holde seg unna sykliske aksjer med høy beta.

Til tross for potensiell nedgang i nærmeste fremtid, avblåser analytikerne at 2020 kan utvikle seg til å bli et dårlig år i aksjemarkedet. Det fremheves at markedene generelt har en tendens til å raskt hente seg inn igjen etter geopolitiske sjokk.

- Ikke kjøp gull på global uro