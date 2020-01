Ny lakselusforskrift på høring

Forslag til ny lakselusforskrift er sendt på høring med høringsfrist 6. april 2020, ifølge Mattilsynet.

– Høringen på ny lakselusforskrift er derfor kanskje en av de viktigste høringene for oppdrettsnæringen i år, sier Elisabeth Wilmann som er direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Lakselus er en av de største utfordringene i oppdrettsnæringen. I tillegg til at lakselusen i seg selv og behandling mot den påvirker fisken, har den bidratt til at veksten i næringen nesten har stoppet opp.



Behov for ny forskrift

Formålet med lakselusforskriften er at oppdretterne har kontroll med lakselusnivået i oppdrettsanlegget for å ivareta fiskevelferden, forebygge lakselusmitte til andre anlegg og til vill laksefisk.

I tillegg er målet at skader i forbindelse med avlusing unngås og at resistensutvikling motvirkes.

– Dagens lakselusforskrift er snart åtte år gammel og gått ut på dato. Det har skjedd mye både på kunnskaps- og teknologifronten som gjør at vi trenger en ny forskrift, sier Wilmann.

Vektlegger forebygging

– Vi foreslår nye regler som skal bidra til å forebygge mot lakselusskader i oppdrettsanleggene og for å redusere den negative effekten lakselus fra oppdrettsanlegg kan ha på ville laksebestander. I tillegg til bedre fiskevelferd, legger vi dermed også til rette for vekst, sier Wilmann.

I forskriftsforslaget likestilles alle metoder for telling av lus. Når man kan dokumenteres at nye metoder oppfyller minimumskravene til telling, så kan metoden benyttes.

– Ny teknologi kan dermed redusere belastningen for fisken og forenkle tellearbeidet for oppdrettsnæringen, sier Wilmann.

I tillegg foreslås det lusegrenser for både anlegg og merder.

– Vi foreslår én lusegrense for anlegget og én for merder. Formålet med dette er å unngå så mye lus i en merd at det påvirke fiskens velferd. Lusegrensen skal fortsatt regnes som et gjennomsnitt, men gjennomsnittet skal fra nå av også vektes, sier Wilmann.

Det er på nåværende tidspunkt ikke foreslått endringer i regelverket om tvangsmulkt eller gjeldende praksis knyttet til biomassereduksjon. Tidligere bestemmelse om tvangsmulkt er videreført i forslaget.

Mattilsynet vil se nærmere på bestemmelsen om tvangsmulkt og praksis vedrørende biomassereduksjon. Eventuelle forslag vil bli sendt på høring senere, heter det.