Handelsbanken Capital Markets: – Har nok bidratt til at kronen har gått sterkere

Krysset EUR/NOK toppet ut i overkant av 9,88-nivået i tidlig europeisk handel mandag og etablerte seg rundt 9,85 utover dagen. Kronen styrket seg dermed i takt med at oljeprisen skled ned i overkant av to dollar pr. fat til 68,5 dollar.

«Oppgangen i oljeprisen de siste månedene har nok bidratt til at kronen har gått sterkere den siste tiden. Samtidig er gårsdagen et eksempel på at kronen kan være mer sensitiv til bakgrunnen for bevegelsen i oljeprisen enn selve retningen på oljeprisen», skriver seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, Halfdan Grangård, i morgenrapporten.

I løpet av natten har krysset falt videre ned mot 9,836-nivået.

Pause på kort sikt

Det er ikke lenge siden kronekursen lå rundt 10,20. Etter den kraftige styrkingen gjennom siste halvdel av desember, er det ikke ifølge analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, unaturlig om kronen konsoliderer rundt disse nivåene.

«Vi har fortsatt et positivt syn på kronen fremover, men trolig vil vi se en form for pause på kort sikt», skriver han i morgenrapporten.