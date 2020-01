Sjømataksjer i rødt på flat Oslo Børs

Oslo Børs åpnet opp rundt 0,40 prosent den første halvtimen. Ved lunsjtider er hovedindeksen opp 0,08 prosent, altså tilnærmet flat, til 940,83 poeng. Det er omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner foreløpig.

Olje

Oljeprisen er nokså stabil tirsdag. Brentoljen står i 68,49 dollar pr. fat, en nedgang på 0,09 prosent. WTI-oljen er ned marginale 0,02 prosent til 62,69 kroner fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 69,25 dollar fatet ved børsslutt mandag.



Flere aktører peker ifølge TDN Direkt nå på at det ikke er umiddelbare trusler knyttet til tilbudet av olje i markedet tross økte spenninger mellom USA og Iran. En rekke analytikere tror ikke på høyere oljepris den nærmeste tiden.

Equinor startet dagen opp, men snur og er ned 0,84 prosent til 183,45 kroner. Aker BP er 0,17 prosent i rødt og står i 295,80 kroner.

DNO falt 12,1 prosent mandag, antagelig grunnet uroen i Midtøsten. ABG Sundal Collier nedgraderte anbefalingen på aksjen av den grunn. Tirsdag er DNO opp 1,35 prosent til 10,15 kroner, på høy omsetning.

Sjømatfall

Sjømatindeksen er ned 0,60 prosent på Oslo Børs. Den siste måneden har den svekket seg med 1,52 prosent, mens det siste året er indeksen opp 18,45 prosent. Salmar kom med tall som viste et slaktevolum på 40.300 tonn fisk i fjerde kvartal. Aksjen er ned 1,50 prosent til 446,70 kroner.

Analytikerne i Pareto Securities tror driftsresultatet kommer inn ti prosent under konsensus når Mowi presenterer tallene for fjerde kvartal. Mowi-aksjen svekkes med 0,48 prosent til 228,10 kroner.

Grieg Seafood er ned 0,64 prosent til 139,70 kroner. Austevoll Seafood faller 1,38 prosent til 89,45 kroner. Lerøy Seafood synker 0,37 prosent til 58,78 kroner. Norway Royal Salmon er ned 0,65 prosent til 244,00 kroner.

Bakkafrost og Salmones Camanchaca er derimot i grønt, henholdsvis opp 0,31 prosent til 656,00 kroner og opp 0,28 prosent til 71,60 kroner.

Interessert i sjømat? Her kan du følge livestreaming fra Norges Sjømatråd.

Vinnere og tapere

Prosafe er dagens hittil største klatrer, opp 14,63 prosent til 2,50 kroner.

XXL har fått juling de siste dagene etter at selskapet varslet om at fjerde kvartalstallene vil bli skuffende. Tirsdag annonserte de ny konsernsjef, Pål Wibe fra Europris, og aksjen er opp 13,30 prosent til 13,97 kroner.

Kahoot! stiger 4,00 prosent etter at SpareBank 1 Markets hevet kursmålet fra 60 til 100 kroner, med gjentatt kjøpsanbefaling.

Norwegian kom med ny statistikk for passasjerer i morges, og det satte investorene pris på, for aksjen er opp 5,06 prosent til 40,52 kroner under høy omsetning.

Verst går det for Eidesvik Offshore tirsdag. Aksjen er hittil ned 9,70 prosent til 5,40 kroner. Havyard er ned 7,29 prosent til 3,05 kroner. Tomra Systems er 1,57 prosent i rødt til 275,60 kroner under høy omsetning.