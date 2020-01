Flytrafikken ved Stavanger lufthavn stanset etter bilbrann i parkeringshus

Nødetatene fikk først melding om brannen ved 15.30-tiden. Ved 22-tiden har brannvesenet fortsatt ikke meldt om at de har kontroll i det fem etasjer høye parkeringsanlegget, men brannen og røykutviklingen er kraftig redusert de siste timene, opplyser politiet.

Rogaland brann og redning skriver på Twitter klokka 22.11 at de fortsetter med etterslokking utover natten.

Det har ikke kommet meldinger om at mennesker har blitt skadd i brannen.

Avdelingsleder og stabsmedlem ved Rogaland brann og redning IKS, Frode Strøm, sier at brannvesenet har drevet en defensiv slokking, siden bygget har fått store skader og at det er fare for at det raser sammen.

– Problemet er å komme til, siden vi må gjøre en såpass defensiv slokking, sier han.

Brannrobot på vei

Brannmannskapene har i løpet av kvelden fått god slokkeeffekt ved å bruke skumvæske, og brannen har dempet seg en del. De har hatt problemer med å nå lenger inn i parkeringsbygget og har gått i gang med å rive deler av fasaden på bygget.

Brannvesenet har også rekvirert en slokkerobot, som blir fraktet med fly fra Oslo i løpet av kvelden.

Verken politi eller brannvesen vil si hvor mange biler som er ødelagt i brannen, men har opplyst at det er snakk om flere titalls biler. Ifølge Stavanger Aftenblad er det snakk om flere hundre biler.

Stans i flytrafikken

Det er i parkeringshus P1 ved «Kiss and fly»-området på flyplassen som står i flammer. Avinor opplyser til NRK at det er over 3.000 parkeringsplasser i parkeringshuset, som var bortimot fullt da brannen startet.

Det er Apcoa Parking, tidligere Europark, som drifter parkeringshuset.

Tirsdag ettermiddag stanset Avinor flytrafikken på grunn av at brannmannskapene som er ansatt ved flyplassen, bisto i slokkingsarbeidet. Alle flygningene på flyplassen var kansellert tirsdag kveld. Det er ikke kjent når flytrafikken vil starte opp igjen onsdag morgen.

Flyttet reisende til hotell i Stavanger

Ved 16.30-tiden opplyste politiet at gjester ved Scandic hotell er evakuert til terminalbygget på Stavanger lufthavn som følge av brannen. Hotellet ligger like ved bygget.

Ved 21.30-tiden tirsdag kveld var alle de evakuerte ved Scandic hotell og reisende på flyplassen transportert til Atlantic hotell i Stavanger sentrum for innlosjering og registrering.

Reiseselskapet Kolumbus opplyser til Stavanger Aftenblad at de har fraktet 1.700 passasjerer med buss fra flyplassen.

Krisestab i Sola kommune

Det var ved 15.30-tiden at politiet fikk melding fra en privatperson om at det brant i elbil i parkeringshuset. Det er ikke bekreftet at brannen startet i elbilen.

Brannvesenet hadde på det meste mellom 60 og 70 brannfolk på stedet. Det ble også opprettet en sperrepost på vei inn til flyplassen.

Politiet og brannvesenet oppfordret i forbindelse med brannen beboere i området til å lukke vinduene på grunn av røyk fra brannen.

Sola kommune satte krisestab i forbindelse med brannen på lufthavnen.