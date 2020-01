Avventende stemning på Wall Street – Tesla rykket til

President Donald Trump annonserte forrige uke at USA hadde drept Irans øverste militære leder, general Qasem Soleimani. Videre uttalte presidenten på søndag at USA kunne påføre sanksjoner mot Irak dersom irakiske myndigheter utviser utenlandske styrker fra landet.

Ventende stemning

Wall Street steg i går, og hentet dermed inn noe av fredagens bratte fall. Markedet ble i dag preget av en avventende stemning, og investorene venter spent på hvordan situasjonen i Midtøsten vil utvikle seg videre.

-Overskriftene ser ut til å bevege seg mer enn markedene akkurat nå. Det sa Keith Lerner, sjefs markedsstrateg hos SunTrust Private Wealth til CNBC. Videre fremhevet Lerner at aksjemarkedet også preges av sterk oppgang mot slutten av 2019, og at investorene tar en pustepause.

Rekord i gull

Et bevis på at investorene tar innover seg de geopolitiske spenningene er at investeringsvilligheten nå rettes i retning mot trygge havner som gull og statsobligasjoner. Gullprisen nådde sitt høyeste på nesten syv år i går, og beveget seg rundt samme nivåer tirsdag.

Makro

USAs handelsbalanse for varer og tjeneste endte med et underskudd på 43,1 milliarder dollar i november, viser en ny rapport fra amerikanske myndigheter. Selv om underskuddet er stort, er det ifølge Bloomberg det laveste siden oktober 2016. På forhånd var det ventet at underskuddet skulle komme inn på 43,6 milliarder dollar, ifølge Direkt Makro.

Eksporten av varer og tjeneste kom inn på 208,6 milliarder dollar, mens importen var på 251,7 milliarder dollar. I oktober var underskuddet på 46,9 milliarder dollar.

Ned, ned og opp

Dow Jones falt 0,43 prosent til 28.580,75.

Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte seks av selskapene i grønt torsdag. Flyprodusenten Boeing ble dagens vinner, opp 1,06 prosent. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgan stengte i hver sin ende av listen, opp og ned henholdsvis 0,64 og 1,71 prosent. Videre falt tech-gigantene Microsoft og Apple henholdsvis 0,89 og 0,47 prosent. Dagens taper ble farmasiselskapet Merck & Co, med et fall på 2,63 prosent.

S&P 500 endte ned 0,29 prosent til 3.236,93.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte ned 0,04 prosent til 9.068,58.

Bilprodusenten Tesla rykket til i tirsdagens handel, og stengte opp 3,88 prosent. Oppgangen kom i lys av at selskapet i rekordtid har ferdigstilt og åpnet fabrikken i Shanghai, og gjør med det for alvor sitt inntog i verdens største bilmarked. Google-eier Alphabet stengte relativt uendret, ned 0,06 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 0,22 prosent til 13,82.

Oljeprisen har falt tilbake etter å ha lagt kraftig på seg etter nylige hendelser i Midtøsten. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 68,15 og 62,58 dollar. Ned henholdsvis 1,10 og 1,09 prosent.

Gullprisen er opp 0,27 prosent, og en unse gull koster 1.573,10 dollar.

Tremånedersrenten steg 0,30 basispunkter til 1,544 prosent.

Renten på 2-åringen steg 1,60 basispunkter til 1,553 prosent.

10-åringen steg 1,70 basispunkter til 1,828 prosent.

30-åringen steg 2,00 basispunkter til 2,308 prosent.