Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

OBX-futures er onsdag morgen ned omlag 0,6 prosent.

Oljeprisen stiger, og Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 69,08 dollar fatet, opp 1,19 prosent, mens WTI-oljen stiger 0,89 prosent til 63,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,28 dollar ved børsslutt tirsdag.

Berntsens spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, -0,1] prosent.

«Usikkerheten i finansmarkedene har vært relativt stor etter USAs «likvidering» av Irans øverste militære general i forrige uke. I går derimot, var risikoapetitten tilbake igjen, i alle fall blant mange investorer i Europa. Det er for øvrig naturlig å anta at spenningsnivået i Midtøsten vil opprettholdes i tiden som kommer, uavhengig av om Irans evne til å gjengjelde tapet av deres general Soleimani, eller ikke», skriver Berntsen i en oppdatering.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,47 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,25 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,92 prosent, og CSI 300 faller tilbake 0,87 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,85 prosent.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,81 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,13 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,76 prosent.

Rakettangrep

Et titalls raketter rammet natt til onsdag basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. Iransk TV kaller det hevn for at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag, skriver NTB.

Til CNN opplyser en kilde at irakiske soldater er drept i angrepet. Verken norske eller amerikanske soldater skal være drept.

Den iranske revolusjonsgarden hevder at Ain al-Assad er «fullstendig ødelagt» etter angrepene og truer med flere angrep dersom USA hevner seg. Samtidig ber de amerikanske styrker trekke seg ut av regionen.

– Vi advarer alle amerikanske allierte, som ga sine baser til en terrorhær, om at ethvert territorium som starter aggressive handlinger mot Iran, vil bli et mål, sier garden via nyhetsbyrået IRNA.

Makrostrateg Mansoor Mohi-Uddin i Natwest Markets sier til CNBC at investorene ikke så for seg et så raskt trekk fra Iran.

– Det er en overraskelse at gjengjeldelsen fra iransk side kommer så fort. De fleste investorene forventet at en gjengjeldelse ville trekke ut i tid, og forventet ikke en så plutselig opptrapping av spenningen, sier han, og trekker frem at markedet nå sannsynligvis vil vente og se hvordan USA reagerer på angrepene.

– Det er fortsatt litt tid til de Europeiske markedene åpner, så ting kan roe seg litt, påpeker han.

Wall Street

Aksjemarkedet i USA falt litt ettersom Wall Street tar innover seg økende geopolitisk risiko fra konflikten mellom USA og Iran.

Dow Jones falt 0,43 prosent til 28.580,75 tirsdag.

Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte seks av selskapene i grønt tirsdag. Flyprodusenten Boeing ble gårsdagens vinner, opp 1,06 prosent. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgan stengte i hver sin ende av listen, opp og ned henholdsvis 0,64 og 1,71 prosent.

Videre falt tech-gigantene Microsoft og Apple henholdsvis 0,89 og 0,47 prosent. Gårsdagens taper ble farmasiselskapet Merck & Co, med et fall på 2,63 prosent.

S&P 500 endte ned 0,29 prosent til 3.236,93, mens teknologitunge Nasdaq Composite stengte ned 0,04 prosent til 9.068,58.

Bilprodusenten Tesla rykket til i tirsdagens handel, og stengte opp 3,88 prosent. Oppgangen kom i lys av at selskapet i rekordtid har ferdigstilt og åpnet fabrikken i Shanghai, og gjør med det for alvor sitt inntog i verdens største bilmarked. Google-eier Alphabet stengte relativt uendret, ned 0,06 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 0,22 prosent til 13,82.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs sto i 937,40 poeng, etter en nedgang på 0,28 prosent, ved stengetid tirsdag.

Det ble omsatt aksjer for 3,64 milliarder kroner. Syv av de ti høyeste omsatte aksjene endte i rødt.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Industriproduksjon november, kl. 08:00

Tyskland: Industriordrer november, kl. 08:00

Frankrike: Forbrukertillit desember, kl. 08:45

Sverige: Detaljhandel november, kl. 09:30

Sverige: Referat fra rentemøtet 18. des., kl. 09:30

ØMU: Konjunkturbarometer desember, kl. 11:00

ØMU: Indikator bedriftsklima desember, kl. 11:00

USA: ADP privat sysselsetting desember, kl. 14:15

Annet:

Pioneer Property Group: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 09:00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08:00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13:00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16:30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Saken oppdateres.