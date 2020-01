Saudi Aramco i all-time low etter uro

Saudi Aramco åpnet onsdag til en kurs på 34,00 saudiarabiske rialer, tilsvarende 80 norske kroner. Det er det laveste oljegiganten har vært etter børsnoteringen 11. desember i fjor. Aksjen åpnet dagen ned 1,4 prosent på Tadawul-børsen i Saudi-Arabia.

31. desember var Saudi Aramco i all-time high. Da var kursen på 38,70 rialer. Siden har aksjen gått ned 12 prosent.

Storslått åpning

Gjennom børsnoteringen tok Aramco sikte på å selge 3 milliarder aksjer. Basert på en prising pr. aksje på 32 rialer, eller 8,53 dollar, selger Aramco aksjer for cirka 25,6 milliarder dollar. Kursen på 34 rialer er fortsatt høyere enn IPO-prisen (børsintroduksjonen) på 32 rialer.

Nedgangen skjer etter uroen i Midtøsten de siste dagene. Natt til fredag sist uke tok USA livet av den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep. Det førte til at oljeprisen gikk opp. Natt til onsdag norsk tid fyrte Iran av 22 missiler mot to amerikanske baser i Irak.

Oljeprisen opp igjen

Iran har hevdet at 80 amerikanere ble drept, mens USA sier at alt står bra til. Norske styrker befant seg på den ene basen med 70 soldater, men ingen norske soldater er skadd, ifølge Forsvaret.

Oljeprisen stiger igjen onsdag morgen. Brentoljen er opp 0,98 prosent til 69 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,88 prosent til 63,22 dollar.